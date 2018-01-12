HABER:Aysun Beykoz

Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin başkanlığında, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim kapsamında, bölgede kurs açılmasına ihtiyaç duyulan konular ile kursların açılma şartları değerlendirilerek, planlama yapıldı. Toplantıda, özellikle kalkınmayı hedefleyen, insanların ekonomisine katkıda bulunulabilecek kursların açılması ve bu konuda çalışmalara ağırlık verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.