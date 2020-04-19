“Hayat Eve Sığar” uygulaması yayında

Haber: Volkan Yılmaz

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' isimli uygulama, Google Play Store'da ve iOS App Store'da yayınlandı. Geliştirilen uygulamayla birlikte vatandaşlar, bulunduğu bölgenin risk yoğunluğu öğrenebilir. 'Sağlık Durumu' başlıklı kategoride en yakın sağlık kuruluşları ile Alo 184 hattı bilgisi yer alıyor. Uygulamayı kullananlar bu alanda yer alan soruları yanıtlayarak sağlık durumunu da test edebiliyor.

'Yoğunluk' bölümünde ise kişinin bulunduğu bölgenin ne kadar risk taşıdığı bilgisi yer alıyor. Örneğin Şişli Merkez Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş çevresindeki risk durumuna baktığında 'Enfekte yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir bölgedesiniz' yazılı uyarıyla karşılaşıyor. Yine uygulama kullanıcıların Bluetooth'nu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıyor.

'HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Vatandaşlar, ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını Android işletim sisteminden Google Play Store’dan ve İOS işletim sistemi kullanıcıları ise App Store’dan indirilebilecek.​Sağlık Bakanlığı’ndan ise uygulama hakkında şu bilgiler verildi: "Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak. Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır."