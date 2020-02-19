Hayat kadını uğruna çiftçiyi yakıyordu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilginç bir dava görüldü. Sosyal paylaşım sitesinden kendisine bir hayat kadını ayarlamaya kalkışan Ö.Ç. dolandırıcılara Bin 174 TL kaptırırken, banka kartını kaybeden 3 çocuk babası 48 yaşındaki Denizlili çiftçi A.A. az kalsın hayatını karartıyordu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve tutuksuz yargılanan A.A., başından geçenleri şöyle anlattı; “Ben yıllardır çiftçilik yaparak geçimimi sağlayan biriyim. Köylünün tekiyim. Ne internet anlarım, ne de sosyal paylaşım sitelerinden. Yaklaşık 6-7 ay önce banka kartımı kaybettim. Hesabımda para olmadığı için hiç de umursamadım. Jandarma beni arayıp çağırınca, banka kartı aklıma geldi. Kartımın şifresi de cüzdanımım içindeydi. Dolandırıcılar kartımı bulup kullanmışlar demek ki. Benden şikayetçi olan şansıda tanımam. Köylü insan ne anlar internetten” dedi.

Dolandırıcılara Bin 174 TL’sini kaptıran Ö.Ç.’de ifadesinde; “İnternette gezinirken, bir hayat kadınına rastladım. Onunla tanışmak ve görüşmek istedim. İlk başlarda benden para istedi ve beni erkek arkadaşına yönlendirdi. Hayat kadını para istedikçe A.A.’nın hesabına para gönderdim. Fakat, para istekleri bir türlü bitmedi. Bir gün yine para istediler bu sefer dolandırıldığımı fark ettim ve polise gidip şikayetçi oldum. Hayat kadını uğruna paralarımdan oldum” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti Denizli ilinde çiftçilik yapan A.A.’nın suça karışmadığına kanaat getirerek, beraatine karar verdi. Suçsuzluğunu ispatlanan A.A. karar sonrası mahkeme heyetine teşekkür etti. Mağdur Ö.Ç. hayat kadını uğruna az kalsın Denizlili çiftçiyi yakıyordu ki, mahkeme heyeti bu olayı kısa sırada çözmüş oldu.