Hayat kurtaran eğitim

HABER: Yasin Bilgi

Pandemi dönemi ile birlikte restoran, kargo ve market gibi işletmelerin müşterilerin kuryeler aracılığıyla hizmetlerini çeşitlendirmesi bu artışta hız kazandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü tarafından Moto Kurye bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Bolu Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplum destekli polislik şube müdürlüğü görevlileri ve 15’e yakın kurye katılım sağladı. Uluslararası kabul göen araştırmalara göre “ dünyada ölümlü trafik kazalarının %49’unu yayalar bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığu kazaların oluşturduğu, bu kazalarda ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucunda gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini ise %70 oranında düşürdüğü” ifade edilmektedir. Trafik kazalarından kaynaklı kayıpları %50 oranında azaltmayı hedefleyen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayınlanmış ve motosiklet, bisiklet sürücülerinin güvenliği konusu “ öncelikli müdahale edilecek alanlar” başlığı altında yer almıştır. Elde edilen son verilere göre 2021 yılının ilk 6 ayında kazaya karışan tüm taşıtların %24.3’ü ünü motosiklet, bisiklet türü taşıtlar oluşturmaktadır. Bu kazalarda yaşanan ağır yaralanmaların çoğu kask takmamaktan kaynaklanmaktadır. Ayrıca ana arterler dışında belirtilen araçlara kapasitenin üzerinde yolcu alındığı, motorlu bisiklet sürücülerinin yaya yollarını kullandığı, çoğunlukla küçük motor hacimli motosiklet bisikletlerin, sigortasız ışık donanımları yetersiz ve muayenesiz olduğu görülmektedir. İlimizde 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde kazaya karışan tüm taşıtların %23,9 ‘unu motosiklet bisiklet türü taşıtlar oluşturmaktadır.