Hayat kurtarma eğitimi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Deprem, çığ gibi doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi ve kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması için aralıksız çalışan JAK Timleri bu kış için hazırlıklarını tamamladı. Olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, doğa sporları yapılan dağlık ormanlık bölgelerde önleyici kolluk devriyesi icra edilmesi maksadıyla teşkil edilen İl Jandarma Komutanlığıözel arama kurtarma timleri kış için hazır bekliyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri hazırlık eğitimleri kapsamındaki senaryolara göre sürekli tatbikat ve hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Yapılan açıklamada, ''Yapmış olduğumuz görev hayat kurtarmaya yönelik olduğu için, JAK Timleri bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlıklı ve her türlü tedbirleri alma gayretindedir" denildi.