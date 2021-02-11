Hayat kurtarmak için ASTE eğitimi

Haber: N. Halid Altundal

Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak bir gün teorik eğitimden geçen 13 sağlık personeli bugün pratik eğitime tabi tutuldu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki bir dinlenme tesisinin otoparkında düzenlenen eğitimde, oturma pozisyonu, fren yapma, viraj alma tekniği, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, trafikteki özel durumlar, araç güvenlik sistemleri ve basit arızaların tanımlanması konularında sağlık personeline bilgi verildi. Sağlık personeline, trafikteki diğer araçlardan kaçınma ve panik anında nasıl hareket edeceklerine ilişkin teknikler, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerinin artması ve direksiyon tutuş tekniklerinin yanı sıra manevra, panik anında frenleme, ambulansı park edebilme ve ani çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmaları uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim hakkında gazetecilere bilgi veren Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Ahmet Kömürcü, her acil sağlık hizmeti personelinin ambulansı güzel kullanması gerektiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 8 eğitmen tarafından bir hafta olarak planlanan eğitimler kapsamında sağlık personeline dün teorik bilgilendirme yapıldığını anlatan Kömürcü, "Bugün uygulamalı eğitimimiz var, yarın da olacak. Son gün de sınav yaparak başarılı arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Bu arkadaşlarımız ambulans kullanabilir hale gelecek" diye konuştu.

Kömürcü, acil sağlık hizmetinde görev yapan personelin gerekli durumlarda ambulans şoförü olarak çalıştığına dikkati çekerek, "Bu eğitime önem veriyoruz. Eğitimimizin amacı, normalde ehliyeti olan personelimizin ambulans konusunda da geliştirilmesi çünkü özellikli bir araç bu. Personelimizin ambulans konusunda yeterli düzeye gelebilmelerini ve ambulans kazalarının en aza indirilmesini hedefliyoruz" dedi.