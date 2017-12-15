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15 Aralık 2017 Cuma
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    • Hayatı bir ilaca bağlı

    Bolu’da yaşayan 37 yaşındaki Hülya Özdemir. Türkiye’deki 300 hastadan biri. Bolu’da ise tek hasta. 18 yaşında belirtilerini gösterdiği FriedreichAtaksi(Denge Koordinasyon Bozukluğu) hastalığına 20 yaşında yakalandı. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve konuşamaz oldu. Genç kadının hayatta kalabilmesi ise bir ilaca kaldı.

    15 Aralık 2017 Cuma 12:11
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    Hayatı bir ilaca bağlı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Genç yaşta yakalandığı amansız hastalıkla yaklaşık 20 yıldır mücadele eden Hülya Özdemir, Sağlık Bakanlığından bir istekte bulunarak, hayatlarını idame ettirmek için bir ilaca mahkum kaldıklarını ve bu ilacı da Bolu’da bulmanın mümkün olmadığını, bir dilekçe yazarak ilacın İstanbul’dan temin edileceğini, fakat İstanbul’da da bu ilacın verilmediğini, ilacı kullanmadıkları taktirde ölümle burun buruna geleceğini dile getirerek gazetemize özel bir açıklamada bulundu.

    37 yaşındaki Hülya Özdemir, şunları söyledi; “Bizler FriedreichAtaksi(Denge Koordinasyon Bozukluğu) hastalarıyız,  hastalığımız her geçen gün ilerlemekte. Şu anda bu hastalığın önüne geçebilecek onu durdurabilecek tek ilaç IMUKİN 0,2 MG/ML İNTERFERON GAMMA-1B’dir.  Bu ilacı kullanarak durumunda gözle iyileşme görülen Norveç`li Gunnhild isimli bayan bunun en net örneğidir. Şu anda İstanbul Çapa Hastanesi ilacı alabilmemiz için dilekçe istiyor ama dilekçe veren arkadaşlar maalesef ilacı alamadılar. Bizim isteğimiz bu ilacın en kolay ve adresimize en yakın hastanelerden devlet desteği ile temin edebilmek.  Çünkü  Türkiye'nin değişik illerinde bir çok hasta var, herkesin İstanbul'a gidip dilekçe  verme durumu yok. Birçok hasta yatağa bağımlı. Bu sorunun en kısa zamanda  çözüme kavuşmasını istiyoruz. Ben Bolu’daki bu hastalığı yaşayan tek insanım. Sağlık Bakanlığının bizlere destek olmasını istiyoruz. Bizi hayattan koparmaya kimsenin hakkı yok. Hastayı, muhtacız diye bir kenara atılıp, unutulmak istemiyoruz” dedi.

    FriedreichAtaksisi Nedir?

    Friedreich'sAtaksisi, İnsan DNA’sındaki 9. kromozomdaki bir genetik bozuklukla ilgilidir. Beyincik adlı organın görevini yapamaması nedeniyle beyincikle ilgili belirtiler gösterir. Beyincik vücut dengesini sağlamada yer alan beynin alt bölümüdür ve ayrıca omuriliği de etkileyebilir. Hastalık, Beyincik ve Beyin ile kaslar arasındaki koordinasyon sorunlarından kaynaklanır. Bu koordinasyon eksikliğinin nedeni ise yukarıda değindiğimiz 9. kromozomdur. Bu rahatsızlık çok ender görülen bir kalıtsal hastalıktır, fakat ataksili kalıtsal hastalıklar içinde en çok görülenidir. FriedreichsAtaksi hastalığını ilk defa NikolausFriedreich 1860’larda keşfetmiştir. Hastalık 5 ila 25 yaş arasında görülmekle birlikte yoğun olarak 14-17 yaşları arasında ortaya çıkar.

    Kalıtsal bir hastalık olan Friedreich'sAtaksisi; sinir sistemini etkiler, yürüyüş bozukluğu ve konuşma problemleri, kaslEuropeanMolecular Genetics Quality Network), DGKL (DeutscheVereinteGesellschaftfürKlinischeChemieundLaboratoriumsmedizin), NEQAS ce CAP kalite izlem (EQA/PT) programına yıllardır katılarak DNA dizi analizi, kistikfibroz, moleküler onkoloji kalıtsal meme yumurtalık kanseri BRCA genleri, kalıtsal non-poliposis kolon kanseri ( HNPCC) MSH1 ve MLH1 genleri, frajil-X, spinalmuskuleratrofi (SMA), DuchenneBecker kas distrofisi, spinocerebellarataksiler (SCA), infertilite Y-kromozom AZF delesyonları,Charcot Marie Tooth, Friedrichataksisi, Huntington hastalığı, MODY diyabetleri, faktör V Leiden, protrombin.

     

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