Haber: Semih Baykal

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Otizmi fark et kabul et bizimle yürü” etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Bolu Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Semiha Şakir Spastik Engelli Çocuklar Bakım ve Rehabilatsyon Merkezinde eğitim alan çocuklar ellerinde mavi balonlar ve pankartlarla katıldı. Demokrasi meydanında toplanan grup etkinlik kapsamında Anıt Park’a kadar Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü. Anıt Park’ta gerçekleştirilen programda ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda İl Müdürü Bekir Koçyiğit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmasında Koçyiğit; “ Bireysel farklılıklar, yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, kişilik özellikleri ve pek çok özellikler açısından diğerlerinden farklılaşma durumudur. Otizm spektrum bozukluğu da bir eksiklik değil; bir farklılıktır. Otizm Spektrum Bozukluğu tüm dünyada artan tanı olma oranlarıyla dikkat çekmektedir. Günümüzde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların, erken dönemde tanılanması mümkün olabilmekte , dolayısıyla nitelikli özel eğitim ve destek hizmetlerin sunulmasıyla yaşam işlevlerinde önemli ilerlemeler gerçekleşebilmektedir. Tüm dünyada kabul gören yaklaşım ve uygulamalar doğrultusunda Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin bebeklik döneminden, yetişkinlik dönemine kadar; okul öncesinden mesleki eğitim ve istihdama kadar desteklenmesi gerekliliği tartışmasız kabul edilmektedir” dedi.

“ULUSAL SEFERBERLİĞİN RESMİ BELGESİDİR”

Açıklamasının devamında Koçyiğit; “ Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan yeni engelli politikasının sonucu olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli bireylerin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlara yönelik temel hak ve hizmetlere ilişkin yasal düzenlemeler ihtiyaca göre gerçekleştirilmektedir.Ve yine yeni engelli politikasının bir sonucu olarak her engel grubunun sorunlarının ayrı ayrı çalışılmasının alanın sorunlarının tespitine ve çözümüne hazırlayacağı katkı nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından diğer Bakanlıklar ve paydaşların desteğiyle 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' hazırlanmıştır. Bu eylem planında hedef, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin de tüm hizmetlerden diğer bireylerle eşit olarak yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmaktır.Bilindiği gibi otizm, yaşam boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu nedenle otizme ilişkin politikaların yaşam döngüsünü tamamlayan bir kapsamda ele alınması gerekmektedir. Ulusal Eylem Planı da Bakanlıkların, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin sorumluluklarını hatırlatması bakımından, bu alandaki ulusal seferberliğin resmi belgesidir” diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZİ ONLARIN RAHAT EDEBİLECEKLERİ ŞEKİLDE TANZİM ETMEK DURUMUNDAYIZ”

Koçyiğit’in ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise şunları söyledi; “Hemen hemen her 65 kişiden bir tanemizin Dünya’da Otizmli olma olasılığı var ve ilimizde de artıyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 12’lik kısmı ise engelliler oluşturuyor. Biz bu yapımızla beraber geleceğe yürümek durumundayız. Şehirlerimizi onların rahat edebilecekleri şekilde tanzim etmek durumundayız. Ama düne kadar yok sayılan, saklanılan, gizlenilen bir noktadan şu an devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin destekleriyle gün yüzüne çıkan ve her türlü dertleriyle ilgilenilmeye çalışılan ve aynı zamanda eğitimleriyle beraber sosyal hayata intibaklarını sağlamak için çok ciddi çalışmalar yapılan bir dönemden geçiyoruz. Tabi buradaki aile fertleri içerisinde engelli olan ailelerin çok büyük sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Ailelerimizin yaşadığı sıkıntılar inşallah yavaş yavaş yok oluyor” dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan var Otizme dikkat çekmek için elindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.