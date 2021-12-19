“Hayatımı kararttılar”

Haber: C. Kutay Aykan

2015 yılında Akpınar Mahallesinde bir evde, olay tarihinde 12 yaşında olan E.B. isimli küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulunan A.A., S.Y. ve S.M.’nin yargılanmasına devam edildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 3 çocuğun, olay tarihinde algılama yeteneğinin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar verdi.

Duruşmaya katılan ve şu an 18 yaşında olan mağdur genç kız E.B., sanıklardan halan daha şikayetçi olduğunu belirterek; “Bunlar benim hayatımı kararttı. Yıllardır bu olayı hiç unutamıyorum. Bu üç kişi bana zorla cinsel istismarda bulundu. Birde bu çirkin olayları cep telefonuyla çekerek, babama göstermekle tehdit ettiler. O kadar bağırmama rağmen, cinsel saldırıdan geri kalmadılar. Şikayetim halen daha sürüyor” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve şu anda 21 ila 22 arasında olan A.A., S.Y. ve S.M. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Duruşma 3 sanığın raporlarların beklenmesine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 13:13