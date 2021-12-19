“Hayatımı kararttılar”

İlimizde 2015 yılında 3 genç tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve olay tarihinde 12 yaşındaki olan E.B., mahkemede feryat etti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde , “Cinsel istismar” suçundan yargılanan 3 genç için mağdur E.B., “Bunlar benim hayatımı kararttılar” diyerek halen daha şikayetçi olduğunu söyledi.

“Hayatımı kararttılar”

Haber: C. Kutay Aykan

2015 yılında Akpınar Mahallesinde bir evde, olay tarihinde 12 yaşında olan E.B. isimli küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulunan A.A., S.Y. ve S.M.’nin yargılanmasına devam edildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 3 çocuğun, olay tarihinde algılama yeteneğinin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar verdi.

Duruşmaya katılan ve şu an 18 yaşında olan mağdur genç kız E.B., sanıklardan halan daha şikayetçi olduğunu belirterek; “Bunlar benim hayatımı kararttı. Yıllardır bu olayı hiç unutamıyorum. Bu üç kişi bana zorla cinsel istismarda bulundu. Birde bu çirkin olayları cep telefonuyla çekerek, babama göstermekle tehdit ettiler. O kadar bağırmama rağmen, cinsel saldırıdan geri kalmadılar. Şikayetim halen daha sürüyor” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve şu anda 21 ila 22 arasında olan A.A., S.Y. ve S.M. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Duruşma 3 sanığın raporlarların beklenmesine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 13:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eğitim ve motivasyon Narven’de bir arada!
Eğitim ve motivasyon Narven’de bir arada!
  1. Bolu

banner128

banner124