Haber: Esra Öztürk

Sergi açılışında Kültür İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Cüneyt Koç konuşma yaptı. Koç; “Bizler 6-7 yıl önce yine bu mekânda bir fotoğraf kursu vesilesi ile bir araya gelmiş ortak paydası fotoğraf olan bu birlikteliği daha sonra dostluğa dönüştürerek, birbirimize sıkı sıkıya sarılarak fotoğraf sevgimizi ve dostluğumuzu pekiştiren amatör insanlarız. Her yaştan her meslek gurubundan arkadaşlarımız var. Fotoğraf bir gönül işidir. Biz inanıyoruz ki; her insanın gönlünden gözüne giden yol vardır. Biz gönlümüzden gözümüze giden bu yolda hayatın içinde yürürken gördüklerimizi fotoğrafladık. İstedik ki sizler de görün. Gözümüzle gördüklerimizi sizlerin de beğenisine sunalım. Bu amaçla hazırladığımız sergimiz bir başka amaca da vesile oldu. Fotoğraflarımızı satışa çıkarmaya karar verdik. Elde edilecek geliri de tümüyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlayacağız” diye konuştu. Konuşmanın ardından kurdele kesilmesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergiden elde edilen gelirler, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak. 2 – 7 Şubat tarihleri arasında gezilebilecek sergide; Abdullah Görmez, Ahmet Uğur Seyfeli, Ali Can Önal, Ayhan Özdere, Banu Köse, Bülent Ala, Cevat Tonbuloğlu, Cüneyt Koç, Emine Özalp, Enes Akfidan, Esad Ural, Esra Ceylan, H. Mete Gökçel, ,İsmet Özer, Mehmet Altunay, Müşerref Erarslan, Necip Topuz, Nihan Şekercioğlu Örten, Nuray Namdar, Ömer Özcan, Salih Zeki Sayılır, Selda Doğan, Suat Bozkürk’ün fotoğraflar yer alıyor.