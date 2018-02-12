HABER:Aysun Beykoz

Bolu'da 14 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızının yanına misafirliğe gelen ve 31 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde ilçe merkezine gitmek için kızının evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan İsmail Hırçın'ı bulmak için jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, köylülerin de katılımıyla sürüyor.

Jandarma ekipleri, Eskiçağa köyü ile ilçesi arasındaki ormanlık alan ve tarlalar ile Hamzabey Gölbaşı, Çamlık ve Adaköy köylerinin çevresinde arama yaptı. Arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından dron da kullanıldı. Aramalardan sonuç alamayan İsmail Hırçın'ın ailesi çareyi afiş bastırarak çevreye dağıtmakta buldu.