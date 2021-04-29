Hayatını kaybeden doğasever için yürüyüş

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Öğrül anısına PATİKA14 doğaseverler grubu 20 kişi ile yürüyüş düzenlediler. Yapılan 22 kilometrelik yürüyüş, saat 10.10'da 1355 rakımlı Sarıçam İşletme Şefliği sınırında başladı. 1370 rakımlı Karabey Göleti,1637 rakımlı doğa harikası Köroğlu Şelalesi, 1777 rakımdaki Çalköy Yaylaları, ormanlar arsından görülen Çetikören Yaylası ve Köroğlu Dağı'nın karlı zirveleri geçildi.

Köroğlu Dağı’nın içinden akan coşkulu şelale için ve doğasever arkadaşı İbrahim Öğrül için Metin Ferah şunları kaydetti;

“Koronavirüs nedeniyle geçen hafta kaybettiğimiz yürüyüş gurubunun sevilen ve güler yüzlü insanı İbrahim Öğrül adına 22 kilometrelik Köroğlu Şelalesi Yürüyüşü düzenledik. Köroğlu dağından doğan ve coşkulu bir şekilde akan derenin kulakları tırmalayıcı sesi, bülbüllerin şakıması altında devam eden yürüyüşümüz, 1370 rakımda bulunan Karabey Göleti'ni takiben 1637 rakımda bulunan doğa harikası Köroğlu Şelalesi'ne kadar tırmanma şeklinde devam etti. Yürüyüşün sonunda Köroğlu Deresi'nin çoşkulu akan soğuk sularından paçaları sıvayarak karşıya geçmektense, yüksek çitten atlıyarak sırat köprüsünden karşıya geçmek, yürüyüşe ayrı bir renk kattı. Yürüyüşe katılanlara unutulmaz bir gün yaşattı.”

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 16:04