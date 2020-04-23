Hayatını kaybedenlerin yüzde 8’i 60 yaş altı

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son bir günde 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu belirtti. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, bu ölümcül salgının, gencinden yaşlısına herkesi etkileyebileceğini vurguladı.

"KİMSE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEME GÜCÜNE SAHİP DEĞİLDİR"

Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin yüzde 8'inin 60 yaşından küçük olduğunu da belirterek, "Halen dünyada entübe edilen vakaların yüzde 50 oranında kaybedildiğini özellikle söylemek istiyorum. Bu salgında kimse 'bana bir şey olmaz' deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i, 60 yaşından küçük ve başka hastalığı bulunmayan kişilerdir. Koronavirüs bu sağlıklı bünyeleri de yenmiştir. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamak gerekiyor." ifadelerini kullanarak uyarılarda bulundu.