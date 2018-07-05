Haber: S. Özge Yücel

Kaza gece 01.20 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Sakarya’dan Bolu’ya gitmekte olduğu öğrenilen İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Savcının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFTAYA ASKERE GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden Ersin Yıldız’ın Yeniçağa’da sanayi sitesinde bir oto bakım servisinde kalfa olarak çalıştığı önümüzde ki hafta salı günü de askere gideceği öğrenildi.

Ersin Yıldız’ın cansız bedeni Savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.