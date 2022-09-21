Hayatının hatası pahalıya mal oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bilişim sistemiyle dolandırıcılık olayı davası Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Hakkında 11 dolandırıcılık suçundan dosyası bulanan M.P., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Bu olaydan 3 ay önce kredi kartlarımı kaybettim. Hakkımda şikayetçi olan A.S. yi hiç tanımam” dedi.

Telefonda yanlış bir tuşa bastığı için 12 bin lirasından olduğunu belirten mağdur A.S., şunları söyledi; “Olay günü cep telefonu çaldı ve kendisini Garanti Bankası’ndan aradığını söyleyen kişi, ‘Para çekerken yanlış tuşa bastınız ve bireysel emeklilik sistemine kayıt olmuşsunuz. Bu nedenle 960 lira borcunuz oluşmaktadır’ dedi. Bende bunun kabul etmeyerek, karşı çıktım. Bu arada bana bazı işlemler yaptırıp, cep telefonuma gelen şifreyi yanlış bir tuşa basarak dolandırıcıya gönderdi. Dolandırıcı kartımdan 2 bin lira nakit çektikten sonra da 10 bin liralık alışveriş yapmış. Yanlış bir tuşa basmam paralarımın gitmesine neden oldu. Kendisinden şikayetçiyim” diyerek savunmada bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.