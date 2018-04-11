Haber: Semih Baykal

İlimiz Yukarı Soku Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Şükrü terzi isimli vatandaş evlerinin yanından bulunan Belediye Otobüs durağını halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayrakları koydu. Şükrü Terzi isimli vatandaş günün büyük bir bölümünü eşiyle birlikte bu durakta geçiriyor. Gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün geliş-gidiş saatlerini ezbere bildiği için söyleyen Şükrü Terzi, adres soranlara da yol tarifi yapıyor. Şükrü Terzi, ayrıca durağın temizlik ve bakımını de kendi isteğiyle yapıyor. Şükrü Terzi hobi edindiği otobüs durağını kendince güzelleştirmek ve insanlara yardımcı olmak için çaba harcıyor. Şükrü Terzi, Atatürk sevgisinin Çanakkale’de şehit olan dedesinden geldiği anlatarak, Dedem Çanakkale'de şehit oldu. Atatürk sevgim oradan geliyor. Atatürk'ü çok seviyorum. Babam da Atatürk'ü çok severdi. Benim ciğerimde vatan sevgisi var dedi. Durağı gelen insanların rahat etmesi için güzelleştirdiğini ifade eden Şükrü Terzi, Aynaları aldım. Durağa gelen insanlar kendilerini süsleyip saçlarına bakıyorlar. Çocuklar çok rahat etti. Herkes rahat etti. Sabahları kalkıp 07.30'da buraları süpürüyorum. Otobüs geçecekse çocuklara haber veriyorum. Otobüsü kaçıranlara da aracın geçtiğini söylüyorum. Otobüs saatlerinde genelde buralarda olurum. Burayla ilgileniyorum. Otobüs saatini bilmeyenlere de yardımcı oluyorum. Buraları yıkayıp, temizliyorum. Kendimce burayı güzelleştirmeye uğraşıyorum. Gelenler hep memnun oluyorlar diye konuştu.