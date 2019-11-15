HAYATINIZDA BİR DEFA DENEYİN !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

En çok neye sinirlenirsiniz? Şimdi çoğu kişi düşünmeden her şeye diyecek. Evet, belki günümüzde bizi sinir eden çok şey var ancak her şeye kızamayız, sinirlenemeyiz değil mi? onun için bu soruyu birazcık düşünüp öyle cevaplayın. Örneğin: Ben çoğu şeye kızmam, sinirlenmem yani düşündüğümde galiba en çok haksızlığa ve iyi şeyler yapan arkadaşları kıskanan, kötülemeye çalışan insanlara tam anlamıyla gıcık olurum. Çünkü güzel işlerin boş konuşmayla değil, emekle ortaya çıktığını bilen biriyim.

Şimdi böyle başlayınca haliyle “ Niye kızdı bu Onur?” Diyorsunuz. Anlatacağım ve sizden empati yapmanızı biraz düşünmenizi isteyeceğim.

Diyelim ki siz tekerlekli sandalye kullanıcısısınız ve herkese örnek işler yapıyorsunuz. Birçok çocuğa tekerlekli sandalye almak için kampanyalar düzenliyorsunuz. Aynı zamanda tiyatro oyunlarında oynayıp, oyunlarınızın geliriyle 100 den fazla öğrenciye yardım ediyorsunuz. Tabi bunları yapmak için sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Öte yandan biraz olsun yürümek için tedavi oluyorsunuz ve en fazla 5 dakika ayakta durup birkaç adım atabildiğinizi sosyal medyadan paylaşıyorsunuz Sizi ayakta gören bazı kendini bilmez insanlardan “ Sen yürüye biliyormuşsun galiba bizi kandırıyorsun kampanyalar için mi tekerlekli sandalyede oturuyorsun? “ diye mesajlar alıyorsunuz. Bu durum karşısında ne hissedersiniz.

“ Çok güzel şeyler hissedeceğinizden ve bunları söyleyen kişilere çok güzel şeyler söyleyeceğinizden eminim.“ böle deyince hafif bir tebessüm oldu farkındayım. Bu arada bu olayı engellenen bir hanım efendi yaşıyor. Yani tüm bunları dişiyle tırnağıyla çabalayarak yapıyor. “ Sen tiyatro bölümünde okuyamazsın “ diye okullardan geri döndürülüyor. Vazgeçmiyor Yıldız Kenter’in Özel öğrencisi olarak tiyatro eğitimini tamamlıyor sonra kimse benim yaşadığım şeyleri yaşamasın diye hayatını engelleri aşmaya adıyor. Burada ismini vermek istemiyorum. Zaten anlattıklarımı araştırırsanız kim olduğunu görürsünüz.

Özel bir sohbette bana bu mesajları anlattığında çok sinirlendim oda çok üzülmüş. Özelliklede “bizi kandırıyorsun” lafı çok incitmiş. Niye biz toplum olarak bu hale geldik? Gözümüzle gördüğümüz şeylere bile inanmamaya, başarıları verilen emekleri görmeyip bunları diye biliyoruz. Güzel bir atasözümüz vardır “Marifet İltifata tabidir” diye yani güzel şeyler yapanları hep daha güzelini daha iyisini yapmaya teşvik etmeliyiz ki kendilerinde daha güzel şeyler yapacak gücü bulabilsinler.

Birde tekerlekli sandalye kullananlar daha çok para toplar diye bir kural mı var? Bakın size bir şey daha anlatayım. Yıllar önce Engellenenler ve ailelerini genç arkadaşlarla bir araya toplayıp dertlerini yaşadıkları sorunları anlatmaları için bir toplantı düzenlemiştik. O toplantıyı hazırlayan ekipte bende vardım. Genç arkadaşlarımıza bir tekerlekli sandalye bulun üstüne oturun elinizde de bir kamera olsun. Bolu’yu bir dolaşın çektiğiniz şeyleri de toplantıda herkese izletelim dedim. Bunu duyan arkadaşlar yapalım da yanlış anlaşılıp tepki çekmeyiz değil mi? Dediler. Tepkilerden korkuyorsanız tüm sorumluluk bende siz bunu yapın dedim. Yaptık toplantıda çektiklerimizi herkese gösterdik.

Toplantıda filmi izlerken çaktırmadan etrafımda konuşanları dinliyorum. “Vay be ne güzel olmuş. bizim görmediğimiz ne kadar çok engel varmış demişlerdi.” Film bitince de bir alkış kopmuştu. Hiç kimse yürüyebilen birini niye tekerlekli sandalyeye oturttun da bunları çektin dememişti. Sanıyorum Bolu’da böyle bir şeyi ilk biz yapmıştık. Amacımıza da ulaştık, söyleyin bana çekinen arkadaşlarımıza uyarak yanlış anlaşılırız diye vazgeçseydik yapmasaydık iyi olur muydu? “ tabi ki hayır.”

Bu anlattığım iki olayda bir birinden ayrı gibi gözükse de aslında aynı şeyleri anlatır. Ne olur sizden rica ediyorum. Şu bakış açınızı biraz değiştirin ve tekerlekli sandalyeyi bir duygu sömürüsü aracı olarak görmeyin. “Hayatınızda en az bir defa tekerlekli sandalye ile sokaklarda gezmeye çalışın,” inanın hayatınızda görmediğiniz yaşamadığınız şeyleri görecek ve unutamadığınız bir tecrübe yaşayacaksınız. Burada anlatmaya çalıştığım şeyleri de daha iyi anlayacaksınız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…