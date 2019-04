HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN!

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bilgisayarın başına geçtim Boş sayfayı da açtım ama inanın bana bu hafta ne yazacağımı kendimde bilmiyorum böyle durumlarda ne yazacağım diye düşünmek yerine, parmaklarımı ve yüreğimi baş başa bırakırım ve düşünmeden yazarım. İzin verirseniz Bu gün yine öyle yapmak istiyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak. Gülmeyin şaka yapmıyorum gerçekten aklımda bir şey yok…

Bu arada hazır şaka demişken size “ şakayı sever misiniz diye sorsam cevabınız ne olur ?” Mesela geçtiğimiz pazartesi günü 1 Nisan şaka günüydü. O gün şaka yaptınız mı? veya size şaka yapıldı mı ? “Şimdi durup dururken şakaya nerden geldin deyip soruların kaynatmak isteyenler olabilir ama hababam sınıfında değilsiniz. Dersi kaynatmak yok. Sorulara cevap verin yoksa yazılı yaparım…”

Peki, ben cevaplıyayım. Şaka yapmayı da yapılmasını da çok severim ve şuna inanırım şakalar hayatı monotonluktan kurtaran şeylerdir. düşünürsek şakaların ve esprilerin insanların zekâsını geliştirdiğini ve kendine olan güvenlerini artırdığını görürüz. Bu yüzden şaka yapmak aslında ciddi bir iştir. Tabi bence şakaları çocuklara eğitim vermekte kullanmalıyız.

“ Şaka ve eğitim nasıl bir araya gelecek diyeceksiniz? “ şöyle anlatayım Örneğin benim öğrendiğim ve hiç unutmadığım birçok şey bana şaka ve oyunla öğretildi. Yapamayınca kızarak değil gülümseyerek niye yapamadığım anlatıldı. Hiç bir şey ezberlemem istenmedi. Hep yaratıcı güler yüzlü olmayı öğrendim. Beklide bunun için simdi burada yazabiliyorum ve bunun için yeteneklerimi nasıl kullana bileceğimi nasıl kendimi geliştire bileceğimi biliyorum.

Geçenlerde bir yerde okudum. “Bir profesör insanların en çok yaratıcı oldukları zamanın okula başlamadan önce olduğunu yazmış.” Niye öyle düşünüyorsun demişler? Profesör şöyle açıklamış: “ Eğitim güzel ancak biz bu ülkede eğitim verelim derken çocukların yaratıcılığını kaybediyoruz demiş” ben bu söylenenlere katılıyorum zaten ülkedeki eğitim sisteminin ne kadar iyi olduğunu her fırsatta anlatıyorum.

“Onur şaka yapmaktan girdi. Eğitime nasıl bağladı konuyu diyeceksiniz” lakin bu söylediklerim her eğitim alan birey ve her çocuk için önemli ama Engellenen bir çocuk için daha da önemlidir. Güler yüzlü bir eğitimci engellenen çocuğa kızmadan bağırmadan doğru sistemle eğitim verirse çocuğun hatalarını şaka ve oyunla kendisine gösterirse emin olun o engellenen çocuk ileride o hataları yapmayacaktır ve kendine güvenen bir birey haline gelecektir. Dolaysıyla da yapmaya çalıştığı her işte başarılı olacaktır

Bakın arkadaşlar ben çok gözlem yaparım son günlerde etrafıma bakıyorum insanları inceliyorum. Başta televizyonlara çıkanlar olmak üzere. Hep bağıran çağıran bir birini vuran kıran insanlar görüyorum. ne yazık ki bunların nedeni de gittikçe şaka kaldıramayan kendini ifade etmekte güçlük çeken, özgüveni belindeki silahta arayan bir topluma dönüşmemizdir. Farkında mısınız bilmiyorum Türkiye’de Aile dizisi kalmadı. Aslında bu bile bizim toplumumuzun ne halde olduğunu gösteriyor.

İyide nerede kaldı Nasrettin hoca zekası, nerede kaldı keloğlanın saflığı temizliği, nerede kaldı izlemeye doyamadığımız Kemal Sunal ve Şener Şen filmlerin deki zarafet ve zeka? İnanın bu saydıklarımla büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum ve bana çok şey kattıklarını düşünüyorum. O yüzden ne olur robotlaşmayın hayatınızdan şakayı espriyi eksik etmeyin. “Yani kaşlarımızı çatmaktan alnınız kırışacağına bırakın gülmekten gözlerinizin kenarı kırışsın.” Özgüveni silahlarda arayacağınıza zekada ve esprilerde arayın inanın bana biz bunları yaparsak yani hoşgörü ve özgüvenimizi zekamızla artırırsak daha mutlu ve gülümseyen insanlar arasında hayatımızı daha kaliteli yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem gazetesi

