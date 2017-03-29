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29 Mart 2017 Çarşamba
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    • Hayatta kalması elektriğe bağlı

    Bolu’nun Kızılağıl köyünde yaşayan 70 yaşındaki koah hastası Fatma Açıkgöz’ün, elektrikle çalışan solunum cihazının elektriği kesilirse hayatı tehlikeye girecek.

    29 Mart 2017 Çarşamba 13:48
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    Hayatta kalması elektriğe bağlı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı koah hastalığı nedeniyle elektrikle çalışan ve günde 15 saat solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren Fatma Açıkgöz, bir taraftan hayata tutunmaya çalışırken diğer taraftan ise SEDAŞ tarafından elektriklerinin kesileceği korkusuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

     

    Günde 15 saat boyunca elektriğe bağlı solunum cihazı kullandığı gerekçesiyle evine Bin 500 liralık elektrik faturasının geldiğini ve cihazın tüketimi 5 kat artırdığını belirten 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz şunları söyledi; “Bir taraftan hastalığımla mücadele ederken diğer bir taraftan da elektriklerimin kesilmesi korkusu içerisindeyim. Şayet elektriklerim kesilirse solunum cihazım çalışmaz ve hayatım tehlikeye girer. Yaşamak istiyorum. SEDAŞ görevlileri önceki gün borcumdan dolayı elektriğimi kesmeye geldi. Kendilerine rica ettim ve kesmeden gittiler. Ancak, önümüzdeki günlerde ne olur bilmem. Gelip ansızın elektrikleri keserlerse, solunum cihazım çalışmaz ve beni ölümle baş başa bırakırlar. Yalnız başıma yaşayan yaşlı bir kadınım” dedi.

    VALİ BEYDEN DESTEK BEKLİYORUM

    Koah hastası olduğu için 5 yıldır solunum cihazına bağlı olarak hayatta kalmaya çalışan Açıkgöz, Bolu Valisi Aydın Baruş ve SEDAŞ yetkililerinden destek beklediğini de belirterek; “Benim gibi bu hastalığa yakalanan ve elektrikle çalışan solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren hastaların evlerinin elektriklerinin kesilmemesini istiyorum. Elektrik borcum Bin 500 lira ve bu rakam benim için çok büyük. Vali beyden ve diğer yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.

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