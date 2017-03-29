Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı koah hastalığı nedeniyle elektrikle çalışan ve günde 15 saat solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren Fatma Açıkgöz, bir taraftan hayata tutunmaya çalışırken diğer taraftan ise SEDAŞ tarafından elektriklerinin kesileceği korkusuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Günde 15 saat boyunca elektriğe bağlı solunum cihazı kullandığı gerekçesiyle evine Bin 500 liralık elektrik faturasının geldiğini ve cihazın tüketimi 5 kat artırdığını belirten 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz şunları söyledi; “Bir taraftan hastalığımla mücadele ederken diğer bir taraftan da elektriklerimin kesilmesi korkusu içerisindeyim. Şayet elektriklerim kesilirse solunum cihazım çalışmaz ve hayatım tehlikeye girer. Yaşamak istiyorum. SEDAŞ görevlileri önceki gün borcumdan dolayı elektriğimi kesmeye geldi. Kendilerine rica ettim ve kesmeden gittiler. Ancak, önümüzdeki günlerde ne olur bilmem. Gelip ansızın elektrikleri keserlerse, solunum cihazım çalışmaz ve beni ölümle baş başa bırakırlar. Yalnız başıma yaşayan yaşlı bir kadınım” dedi.

VALİ BEYDEN DESTEK BEKLİYORUM

Koah hastası olduğu için 5 yıldır solunum cihazına bağlı olarak hayatta kalmaya çalışan Açıkgöz, Bolu Valisi Aydın Baruş ve SEDAŞ yetkililerinden destek beklediğini de belirterek; “Benim gibi bu hastalığa yakalanan ve elektrikle çalışan solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren hastaların evlerinin elektriklerinin kesilmemesini istiyorum. Elektrik borcum Bin 500 lira ve bu rakam benim için çok büyük. Vali beyden ve diğer yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.