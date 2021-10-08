HAYATTAKİ EN GÜZEL EYLEM !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Üzüm üzüme baka baka kararır, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, diye bize çevremizde ve yakınlarımızda olan insanların ne kadar önemli olduğunu anlatan atasözlerimiz vardır. Şöyle bir düşündüğümüzde bu sözlerin ne kadar doğru ve önemli olduğunu görürüz. Çünkü yanımızda olan insanlar aslında bize olumlu ya da olumsuz bir şeyler öğretip hayatımıza yön verip bakış açımızı geliştirirler.

Mesela ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü çevremdeki çoğu kişi beni olumlu yönde etkilemesi için özellikle seçilmiş gibidir. Yani ne olursa olsun hayata iyi yönden bakarlar gülümserler. Şimdi düşününce esprili ve neşeli olmayı her şeye gülümsemeyi onlardan öğrendiğimi anlıyorum.

Size yaşadığım küçük bir olayı anlatayım. Yıllar önce yemek yerken ağzıma sert bir şey geldi. Elime alıp baktığımda bir diş parçası olduğunu gördüm. Dişlerimden birinin kırıldığını anladım. Doğal olarak ertesi gün diş hekimimin yani sevgili Rahime Dedeoğlu’nun yanına gittim. Bu arada dişçiden ve dişçi koltuğundan hiç korkmadığımı hatta çoğu kişinin aksine o koltukta eğlendiğimi söyleye bilirim.” Tabii bunun nedeni birazda Rahime abladır” benimle o kadar güzel paslaşır ki orada nasıl vakit geçtiğini tedavilerin ne ara yapıldığını anlamam. Neyse biz konumuza geri dönelim. Sevgili Rahime Dedeoğlu’nun yanına kırık bir dişle gittim

Tabii birazda dişim kırıldığı için canım sıkkındı. Koltuğa oturdum Abla dişim kırıldı dedim. Rahime abla gülerek aç ağzını dedi. Kırılan dişe baktı ve bana “Onur o kadar kuvvetlisin ki dişlerini böyle kırabiliyorsun “ buda bir başarı dedi.” bende evet o açıdan bakınca haklısın abla deyip gülmeye başladım. Biz böyle tatlı tatlı sohbet ederken Rahime abla dişimi tedavi etti. Sonrada bana “Onur böyle şeylere hiç canını sıkma kırılsın burada çözeriz sorunu yeter ki sen hep gülümse dedi.”

Şimdi bazıları “adamın dişi kırılmış ve dişçi koltuğunda gülümsüyor. Utanmasa dişim kırıldı diye sevinecek diyecek.” Ama olaylara olumlu yaklaşmak her zaman bardağın dolu tarafını görebilmek inanın çoğu zaman insanı mutlu eden bir şeydir. Biz günümüzde bunu biraz unutmaya başladık. Tamam, biliyorum hayat şartları çok zor, virüsler, salgınlar, hatta zamlar var. Ancak tüm bu olumsuzluklara inat dünyayı ve hayatı güzelleştirmek için gülümsemeyi unutmamalıyız. Kendimizi mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız.

Her insan için arkadaşlarının yakınındaki insanların pozitif düşünmesi olayların olumlu yanından bakıp gülümsemesi önemli ancak inanın engellenen bireyler için bu olay daha da büyük önem taşır. Bazı engellenen bireylere sahip aileler “ay bu nasıl olsa dışarı çıkmıyor. Ona saç lazım değil 3 numaraya ile keselim, nasıl olsa akşama kadar evde kimsede gelmiyor. Pijamayla dursun düşünceleriyle hareket ediyor.” Sadece biri gelince ya da bir yere giderken engellenen bireyin üstünü değiştiriyor. Neymiş giysiler eskiyecekmiş, neymiş saçlar ona lazım değilmiş,

Bırakın giysiler eskisin. Gerekiyorsa saçlarını her gün tarayın ama istemiyorsa kesmeyin. Çünkü her gün dolaptan kendi seçtiğiniz giysileri giymek, saçını başını taramak insana kendini iyi hissettirir ve müthiş bir özgürlüktür. Ayrıca birinin bir şeyleri eskitebilecek ve bu saydığım şeyleri yapabilecek gücü varsa o sağlıklı demektir. Olaylara birde bu açıdan bakmayı deneyin. Kendinizi ve etrafınızı mutlu edersiniz

Bakın hayatta para bir şekilde kazanılır. Dolaptaki giysiler eskirse bir şekilde yenilenir. Hatta yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi kırılan dişler bile tekrar yapılır. Ancak sağlık ve geçen zaman bir daha geri gelmez. O yüzden biz şu eskiyor, şu kırıldı. Şu bilmem ne yaptı diye. Canımızı sıkıp zamanımızı kötü geçirmemeliyiz. Her zaman her yerde gülümsemeliyiz ve gülümsemenin hayatta tüm olaylara karşı en güzel eylem ve direniş olduğunu bazen de sadece bir gülümsemenin tüm engelleri yok edebileceğini asla unutmamalıyız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021, 02:06