“HAYDE” hep onların yanında

Haber: C. Kutay Aykan

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hayde ekipleri, sokak hayvanları, şu soğuk gün ve gecelerde hiç unutmayarak onların karınlarını doyurarak bir nebzede olsa onlara destek olmayı sürdürüyor.

Kurulduğu günden itibaren özellikle parklarda bulunan ve sahipsiz olan köpekler ekiplerin yanlarında getirdikleri köpek mamalarıyla besleniyorlar. Sokak kedileri de aynı şekilde kedi maması ile beslenirken, parklarda ve sokak aralarında bulunan kedi evlerine de mamalar konularak, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını güzel hayvan severlilikle sürdürüyorlar.

Hayde ekipleri, sadece sokak kedi ve köpekleri değil güvercinlerinde yanındalar. Büyük Cami çevresinde yaşayan ve zaman zaman uçuşlarında muhteşem görselliklere sahne olan güvercinlerde yemlenerek karınlarını doyuruyorlar. Şu soğuk günlerde sokak hayvanlarının hep yanında olan Hayde ekibi, sadece Büyük Cami değil İzzet Baysal Caddesi üzerinde de yaşamlarını sürdüren güvercinleri de yemleyerek karınlarını doyururken, bu yemleme olayına zaman zaman küçük çocuklarda destek vererek, polis amcalarıyla birlikte güvercinleri yemlediler.