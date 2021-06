Haydi! Aşıya

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde koronavirüs aşı çalışmaları sağlık ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bolu Kardelen Meydanı’na Koronavirüs Aşı Bilgilendirme, Randevu ve Aşılama platformu kuruldu. Sağlık Ekipleri, Kardelen Meydanında sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 saatlerinde arasında hizmet veriyor. Aşılama Platformuna gelen Biontech aşısını olmak isteyen vatandaşlar, 6 kişiyi tamamladıktan sonra aşılarını olabiliyorlar. Herhangi bir rahatsızlık durumuna karşı aşı sonrası burada vatandaşlar 15-20 bekletiliyor. Olumsuzluk durumunda ise anında müdahale ediliyor.

Aşılma standı hakkında bilgi verenRefika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Ayşe NennioğluTurgut, Boluluların aşıya ilgisinin iyi düzeyde olduğunu belirtti. Sonrasında ise, “Yeni aşı hakkı çıkan genç arkadaşlarım bir an önce sağlık kuruluşuna başvururlarsa buraya gelirlerse onları bir an önce aşılarsak yüzde yüze ulaşmamız çok yakındır” diye çağrı yaptı.

Sonrasında ise sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesinde yürüyen vatandaşlara ‘İNAKTİF COVİD-19 HAKKINDA EN SAĞLIKLI BİLGİLER’ ve ‘ADIM ADIM İNAKTİF COVİD-19 AŞISI OLMA KILAVUZU’ bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

BOLULULARIN AŞIYA İLGİSİNİ NASIL?

Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Ayşe Nennioğlu Turgut, “Boluluların aşıya ilgisi çok güzel,baya ilerledik aşı konusunda. Birçok vatandaşımızın aşısını gerçekleştirdik. Her gün yeni bir yaş grubu açılıyor. Bu anlamda da aşılayacağımız insan sayısı her gün artıyor. Özellikle 18 yaş üstü bugünden itibaren başladı. Aşı hakkı çıkan herkesin bir an önce gidip aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum.Onlar da aşılarını olursa koronavirüstenbir an önce kurtulacağız inşallah.

4“KORUYUCULUĞU DAHA YÜKSEK”

Stantta koronavirüs aşılarının nasıl yapıldığına değinen Doktor Turgut, “Biontechaşısı yapmayı öncelikle tavsiye ediyoruz. Koruyuculuğu daha yüksek ve Biontech’te 6 kişide 1 yapılabiliyor. O yüzden birazcık vatandaşlarımızı bekletmemiz gerekebiliyor. Vatandaşlar buraya gelip başvurduğunda, burada doktor arkadaşlar ve hemşire arkadaşlar var, bilgi alıyorlar. Sonrasında aşı olmayı isterlerse kayıtlarını gerçekleştirip aşılarını yapıyorlar. Aşı sonrasında 15 dakika bekleme süresi var.Ekiplerimiz burada bekliyorlar. Olası bir alerjik duruma karşı buradalar” dedi.

BOLU’DA AŞILAMADA SON DURUM NE?

Bolu’da ki koronavirüs aşılama çalışmalarını hakkında bilgi veren Doktor Turgut, “Bolu’da aşılama şu anda yüzde altmış civarında altmışın da üzerine çıktı. Merkezde genç nüfusumuz çok fazla olduğu için aşılanmamış nüfus daha fazla. Yeni aşı hakkı çıkan genç arkadaşlarım bir an önce sağlık kuruluşuna başvururlarsa buraya gelirlerse onları bir an önce aşılarsak yüzde yüze ulaşmamız çok yakındır” ifadelerine yer verdi.

“HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK”

Doktor Ayşe Turgut, “Bu stantta aşılama önümüzdeki hafta da devam edecek. Arkadaşlarım burada bekliyorlar. Her zaman kapımız açık. Sabah 10’dan akşam 10’a kadar mesai saatimiz. Hepinizi bekliyoruz” diye çağrı yaptı.