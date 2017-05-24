banner133

banner128

banner101

24 Mayıs 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Haydi Bolu avantajla dön

    TFF 1.Lig Play-Off ilk ayağında Boluspor bugün saat 21.30’da Bornova Stadyumu’nda Göztepespor ile karşılaşacak. Temsilcimizde hedef Bolu’ya avantajla dönmek.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:20
    Bu haber 36 kez okundu
    Haydi Bolu avantajla dön

    Haber: Aysun Beykoz

    Kırmızı-beyazlı ekibimiz 8 yıl sonra yeniden play-off mücadelesinde boy gösteriyor. Ligi 4.sırada bitiren Boluspor ile 5.Göztepespor’un ilk randevusu bugün İzmir’de. Boluspor ilk maçta rakip sahada kazanmak ya da gollü bir beraberlikle dönmenin hesaplarını yapıyor. Boluspor maç öncesi Santos’un da cezasının bitmesiyle birlikte cezalı bulunmuyor. Sakat Furkan ev Jansen’in durumları ise bugün belli olacak. 

    Boluspor 300 taraftarla İzmir’de

    Boluspor İzmir’de yaklaşık 6 otobüs taraftarıyla yer alacak. Kırmızı-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduracağı mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Diğer taraftan Bolu Belediyesi karşılaşmayı Demokrasi Meydanı’na kuracağı dev ekranla taraftarlara izlettirecek.

    Play-Off’larda şansımız tutmadı ama…

    Boluspor  TFF 1.Ligde play-off’ta 3 kez mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı. Daha önce Dardanelspor ve Karşıyaka takımlarına yarı finalde elenen Boluspor, Eskişehirspor’a ise finalde elenerek Süper Lig şansını kılpayı kaçırmıştı. Ancak bu kez taraftarlar ve camia Boluspor’un şampiyon olacağına inanıyor. Maçlar öncesi Bolu’nun birçok yeri Boluspor bayrakları ile süslendi. Öte yandan ligde oynanan maçlarda iki takım da kendi sahasında 90.dakika golleri ile 1-0 kazanmıştı. Şimdi gözler İzmir’de oynanacak olan ilk maçta.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Lig, Play-Off, Ilk, Ayağında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129