Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı ekibimiz 8 yıl sonra yeniden play-off mücadelesinde boy gösteriyor. Ligi 4.sırada bitiren Boluspor ile 5.Göztepespor’un ilk randevusu bugün İzmir’de. Boluspor ilk maçta rakip sahada kazanmak ya da gollü bir beraberlikle dönmenin hesaplarını yapıyor. Boluspor maç öncesi Santos’un da cezasının bitmesiyle birlikte cezalı bulunmuyor. Sakat Furkan ev Jansen’in durumları ise bugün belli olacak.

Boluspor 300 taraftarla İzmir’de

Boluspor İzmir’de yaklaşık 6 otobüs taraftarıyla yer alacak. Kırmızı-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan yeri tamamen dolduracağı mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Diğer taraftan Bolu Belediyesi karşılaşmayı Demokrasi Meydanı’na kuracağı dev ekranla taraftarlara izlettirecek.

Play-Off’larda şansımız tutmadı ama…

Boluspor TFF 1.Ligde play-off’ta 3 kez mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı. Daha önce Dardanelspor ve Karşıyaka takımlarına yarı finalde elenen Boluspor, Eskişehirspor’a ise finalde elenerek Süper Lig şansını kılpayı kaçırmıştı. Ancak bu kez taraftarlar ve camia Boluspor’un şampiyon olacağına inanıyor. Maçlar öncesi Bolu’nun birçok yeri Boluspor bayrakları ile süslendi. Öte yandan ligde oynanan maçlarda iki takım da kendi sahasında 90.dakika golleri ile 1-0 kazanmıştı. Şimdi gözler İzmir’de oynanacak olan ilk maçta.