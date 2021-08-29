Haydi herkes kutlamalara

Haber: Erdal Tanrıverdi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı kutlama programı belli oldu. Program kapsamında ilk olarak saat 09.30’da Anıtpark’ta Atatürk Anıtı’na; Valilik makamı çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi ve Belediye Başkanlığı çelengi sunulacak. Ardından saat 10.00’da Bolu Valisi Ahmet Ümit makamında tebrikleri kabul edecek.

Kutlamalara saat 10.20’da Kent meydanında (valilik önü) geçit töreni ile devam edilecek. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı’nın tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasının ardından Saygı Duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Akabinde Garnizon Komutanlığı Adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Öğrenciler tarafından şiirler okunacak ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Programın devamında Bayrak ve flamalar ile Askeri Tören Birlikleri, Öğrenci Grupları, Muharip Gaziler Derneği ile Kamu kurum ve kuruluşları araçlarının tören geçişi ile sona erecek.

Saat 11.30’da İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde düzenlenecek Zafer Bayramı Resepsiyonu ile kutlamalar sona erecek.