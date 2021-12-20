Haydi kapılarımızı açalım





Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) yaptığı yazılı açıklama ile şu ifadelere yer verdi;

“Soğukların kendini hissetirmeye başladığı bu günlerde apartman ve garaj kapılarımızı açarak minik bir kutu ya da yuva ile sokak hayvanlarını korumaya alalım. Bilinenin aksine sokak hayvanları da üşüyor. Geçmiş yıllarda kazan dairelerine ya da odunluklara sığınan sokak hayvanları doğal gaza geçişten sonra soğuklarda sığınacak yer bulamamaya başladı. Ve ne yazık ki pek çok kedi ve yavru köpek soğuklarda donarak ölmektedir.

Tarihimizde de hayvana çok önem ve değer veren atalarımız gibi, inancımızın ‘yaratılanı severim yaratandan ötürü’, merhameti ile sokakta ki minik canlarımıza bu soğuklarda yardımcı olalım. Apartmanlarımızın ve garajlarımızın kapısını minik dostlarımız için aralık bırakmak onları hayatta tutmak demektir. Ve bu dünya can dostlarımızla güzel ve anlamlı.

Haydi Bolu, ülkemizin hemen hemen pek çok ilinde, ilçesinde, kasabasında apartman ve garaj kapıları açılıyor. Apartman ya da garajlarımıza koyacağımız küçük bir kutu ya da yuva ile onların minik patilerini ısıtabiliriz. Haydi Bolu, hep birlikte minik dostlarımızı koruyalım soğuktan ayazdan” denildi.