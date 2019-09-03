Haydi okula

Haber: C. Kutay AYKAN

Okulların açılmasına bir hafta kala, öğretmen, öğrenci, okul ve derslik sayıları da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında 50 bin 615 öğrenci okula başlarken, 4 bin 092 öğretmen ise görev yapmıştı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ise kesin olmamakla birlikte 196 okulda, 2 bin 694 derslikte 50 bin 041 öğrenci okula başlarken, 3 bin 774 öğretmen ise görev yapacak. Öğrenci ve öğretmen sayılarının 1 Ekim 2019 tarihinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Bu arada LGS sınavları sonrası okullara yerleşemeyen yaklaşık 400 öğrencinin kaderi de 6 Eylül tarihinde belirlenecek. 400 öğrencinin gözleri ve kulakları İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklayacağı karara çevrildi.