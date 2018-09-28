Haber: Aysun BEYKOZ

3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Geleneksel Seben Panayırı” 5 gün boyunca vatandaşlara panayır kültürünü yaşatarak, misafirlere renkli ve eğlenceli bir ortam sunacak.

İlçe dışından çok sayıda esnafın müracaat ettiği ve yoğun bir ilginin olduğu panayır için çağrıda bulunan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ tüm vatandaşların yöre lezzetlerini doyasıya tatma imkanını bulacağına vurgu yaparak 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan konser ve 7 Ekim Pazar Günü yapılacak olan “Yağlı Pehlivan Güreşleri”ne tüm halkı davet etti.

Panayırda Bolu’nun Çukurovası konumunda ki Seben’de yöre halkının tamamen organik olarak ürettiği ürünlerde panayırda satışa sunulacak. Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen esnaflar ve yerel esnafın katılımıyla panayırımız 5 gün sürecektir.Bolu ve ilçelerini Sebenlileri panayırımıza davet ediyorum “dedi.