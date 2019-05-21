HABER:Aysun Beykoz

Okulumuz öğretmenleri Şeyma ŞEK BALANDI ve Esin AKSOY tarafından 2018 Kasım ayı itibariyle başlatılan Haydi Sen de Oyna Projesi 23 Nisan 2019 tarihinde sona erdi. Proje başlangıcında okulumuzda bir oyuncak kumbarası kuruldu ve öğrencilerimizden oynamadıkları oyuncaklarını kumbaraya atmaları istendi. Kumbaramızda toplanan oyuncaklarla 10 okuldan yaklaşık 250 oyuncağı olamayan çocuğu oyuncaklarla buluşturduk. 400 ortaklı bu projeye dahil olarak öğrencilerimizin minik yüreklerine yardımlaşma duygusunun tohumlarını attık; öğrencilerimizde sevgi, dostluk, empati ve paylaşım duygularını canlandırdık.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 10:29