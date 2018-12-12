Haber: Kasım ŞAHİN

Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerinden çok anlamlı bir kampanya başlatıldı. Oyuncak Kumbaram adı verilen, küçük bir görünümde yapılan kutunun içerisine minik öğrenciler, oyuncağı olmayan öğrenci arkadaşlarının, oynaması için, oyuncaklarını bu kumbaranın içerisine atarak, örnek bir davranışta bulundular.

Milli Egemenlik İlkokulu Müdürü Tevfik Kargacı, bu kampanyayı öğretmenler Esin Aksoy ve Şeyma Şek Balandı’ın destekleriyle yaptıklarını, amaçlarının oyuncağı olmayan öğrencilerin oyuncağa sahip olmaları olduğunu belirterek; “Kampanya büyük ilgi gördü. Öğrencilerimiz evlerinde bulunan oyuncaklarını, kumbaranın içerisine atarak, oyuncağı olmayan arkadaşlarına, oyuncakla oynama imkanı verdiler. Bu kampanya sayesinde, oyuncağa ihtiyacı olan öğrencilerimiz kumbara içerisinden istediği oyuncağı alıp, oynayacaktır. Desteklerinden dolayı başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.