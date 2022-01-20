“HAYDİ” sokak hayvanlarını unutmadı

Haber: Okay Özcan

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama bıraktı.

“ŞİMDİ BİZE DAHA ÇOK İHTİYAÇLARI VAR”

HAYDİ ekipleri, ilimizde günlerdir aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Sokak hayvanları için şehrin birçok noktasına mama ve su bırakan ekipler sosyal medya üzerinden konu ile ilgili yaptıkları paylaşımda “Canlarla dostluğumuz baki. Dostlarımızın şimdi bize daha çok ihtiyacı var, yanlarında olmak için her yerdeyiz” ifadelerini kullandı.