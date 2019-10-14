“Haydi Türk Gençliği Spora!”

Haber: Aysun Beykoz

Eğitim, kültür ve sosyal alanda etkinliklerine devam eden Bolu Ülkü Ocakları, başlattığı Spor Okulları ile gençliği spora teşvik ediyor. Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı tarafından başlatılan 2019-2020 Spor Okulları’nda, çeşitli branşlarda 6-18 yaş arasındakilere ücretsiz eğitim verilecek. Ülkü Ocakları Spor Okulları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, “Ülkü Ocakları olarak sağlıktan eğitime, kültürden sanata kadar çeşitli alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda spor alanında ise gençlerimiz için çalışmalarımızı tamamladık. Bolu Ülkü Ocakları olarak hayata geçirdiğimiz Spor Okulları ile 6-18 yaş arası çocuklarımıza, gençlerimize futbol, basketbol, karate, güreş ve muay thai alanlarında ücretsiz spor eğitimi vereceğiz. 15 Ekim 2019 – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Spor Okullarımızda derslerimizi hafta sonları yapacağız. Bolu Ülkü Ocakları Spor Birim Başkanlığımız bünyesinde yürüteceğimiz Spor Okullarına tüm Türk gençliğini davet ediyoruz” diye konuştu.

Bolu Ülkü Ocaklarından yapılan duyuruda ise Spor Okullarına kayıt olmak isteyenlerin 0506 556 5665 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.