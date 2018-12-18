Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, yardıma muhtaç kişiler için kurulan Hayır Çarşısı'nın hizmetlerini anlattı. Belediyenin Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi'yle mağdurlara el uzattığını belirterek ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmek üzere, yeni ve ikinci el giyim eşyalarına Hayır Çarşısından temin edebileceğini söyledi. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Belediyeye beklediklerini belirten Uzunoğlu, “Hayır çarşımızda yardım olarak verilen ikinci el eşyaları yıkanarak temizlenip ütülenmekte, cinsiyetine bağlı olarak beden numarasına göre ve eşya türüne göre tasnif edilmektedir. Daha sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Hayır Çarşı'mızda vatandaşlarımızı bizzat ürünleri kendilerinin seçmelerine imkan verilmektedir. Hayır Çarşısına giren her eşyanın kayıt altına alınır, kime ne zaman ne verildiği de kayıtlıdır” dedi.