Haber: BMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, “Hayır Çarşısı’nda; Hayırsever insanlarımız tarafından bağışlanan her türlü giysi ve ev eşyası alınarak; onarılıp, ütüleniyor ve bir mağaza anlayışı içinde poşetleniyor. Yardım malzemelerinin dağıtımını ise ihtiyaç sahibi ailelere tek tek randevu vererek yapılacak. Yardıma muhtaç insanımızın raftan beğendiği ve bedenine uygun elbiseyi alarak mutlu bir şekilde ayrılmasını amaçlıyoruz. Eğer siz de evde kullanmadığınız eskimemiş ikinci el eşyalarınızı değerlendirmek istiyorsanız Hayır Çarşı’mıza getirebilirsiniz” dedi.