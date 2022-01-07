Hayır Çarşısına 15 koli kıyafet bağışladılar

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’daki ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi olan Bolu Belediyesi Hayır Çarşısına bir bağışta Fenerbahçeli genç taraftarlardan geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği üyeleri, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hayır Çarşısına 15 koli kıyafet bağışladı. Müdürlüğü ziyaret eden Üniversite Sorumlusu Doğukan Aslan ve beraberindeki birlik üyeleri, kendi aralarında topladıkları kıyafetleri yetkililere teslim ettiler.

Özdemir: “Tüm taraftarlara örnek olmasını temenni ediyorum”

Fenerbahçeli gençleri tebrik eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, taraftar gruplarının Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında olduğunu belirterek, “Ben sizlerin bu bağışınızın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftarlarımıza da örnek olması temennisiyle, hepinize T.C. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Başkanlık Sözcüsü Özdemir ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ile birlikte bağışta bulunan Fenerbahçeli gençlere “Teşekkür Belgesi” takdim etti.