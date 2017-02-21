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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında yeni bir oldubitti ile karşı karşıya bırakılmıştır. Referanduma sunulan teklif, Anayasaların toplumsal sözleşmeler olduğu gerçeğini yok sayan ve toplumsal uzlaşı yollarını aramayan bir süreçte hazırlanmıştır. Bugün siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan kırılganlığı daha da derinleştirecek ve adeta evet-hayır bağlamında toplumu daha da kutuplaştıracak bir noktaya doğru götürebilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle konunun, toplumsal kutuplaşma aracına dönüştürülmesinin önlenmesi açısından teklifin hazırlanış usulü ve içeriğine ilişkin sorunların ve yanlışlıkların ortaya koyulması Ülkemizin geleceğinin oylanacağı bu referandum için özel önem arz etmektedir.

Bu bağlamda İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Temsilcilikleri olarak bizler;

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını ve Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldırarak;

Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına yol açabilecek ve bu olumsuz nitelikleri ile Ülkemizin geleceğine ipotek koyacak olan bu Anayasa değişiklik teklifine “HAYIR” diyoruz.

Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda kullanmayı şiar edinmiş inşaat mühendisleri olarak; Ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceği için, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini “HAYIR” dan yana kullanmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.