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22 Mart 2017 Çarşamba
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    • Hayır için bir araya geldiler

    Bolu’nun Milliyetçi ve Ülkücülerinden oluşan ve milletvekili ile belediye başkan adayları Bolu Hayır Platformu’nda toplandı. Ülkenin değerlerinin kaybedilmesinden endişe duyduklarını belirten milliyetçiler, bu değerlerin korunması için ‘Hayır’ diyeceklerini ve amaçlarının siyaset yapmak olmadığını söylediler.

    22 Mart 2017 Çarşamba 09:14
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    Hayır için bir araya geldiler
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu'da yaşayan milliyetçiler, ülkücüler, MHP eski il ve ilçe başkanları, milletvekili adayları, belediye başkan adayları, il genel meclisi, belediye meclisi adayları ve Ülkü Ocakları eski başkanları referandum oylamasında ‘Hayır’ tercihinde bulunacaklarını açıkladı. Bolu Hayır Platformu adına konuşan Mustafa Özdemir; amaçlarının siyaset değil, ülkenin değerlerini korumak ve bunun için duyulan endişe olduğunu söyledi.

    Bolu Hayır Platformu sözcülüğünü yapan Mustafa Özdemir, “Bizler Bolu'da yaşayan Ülkücü ve Milliyetçiler olarak referandumda neden hayır oyu kullanacağımızı gerekçeleriyle açıklamak istiyoruz.

    Aşağıdaki sakıncaları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

    “CUMHURBAŞKANI MUTLAK HAKİM OLUYOR”

    “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkilerinin "Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri" aracılığıyla Yürütme ile paylaşıldığını, meclisin yürütmeyi anayasal araçlarla denetleme yetkisinin bütünüyle kaldırıldığını ve bir bütün olarak Devlet faaliyetlerinin, Meclis'in "genel görüşme" yapma yetkisinin dışına çıkarıldığı görülmektedir. Cumhurbaşkanı'nın Bakanları tek başına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmaksızın göreve atayabileceği anlaşılmaktadır. Bakanlıkların kuruluş, görev ve yetkileri kanunla değil Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecektir. Esasen kanun yapma yetkisi meclisin, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanın olmasına karşın, Kanunla yapılabilecek önemli birçok düzenlemenin md.104 deki yetkiye istinaden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yapılan düzenlemeler ile Yürütmenin tek ve mutlak hakimi Cumhurbaşkanı haline gelmektedir.

     

    “PARTİLİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLİYOR”

    Cumhurbaşkanının 101. madde başlığında belirtilen Tarafsızlık ilkesi kaldırılarak seçilen Cumhurbaşkanının siyasi partisi ile ilişiğinin devamındaki engel kaldırılmıştır. Böylelikle partili Başkanlık Sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanının işlediği iddia olunan görevle ilgisi olsun olmasın her türlü suçlama ile ilgili olarak oldukça uzun ve zorlu bir Yüce Divan prosedürü öngörülmüştür.(md.l05) Öyle ki; cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla 600 sandalyeli mecliste 301 vekilin imzasıyla önerge verilebilecek. Meclis, 360 milletvekilinin gizli oyuyla soruşturma komisyonu kurabilecek. Komisyon, Yüce Divan'da yargılanma kararı verirse cumhurbaşkanı ancak 400 milletvekilinin gizli oyuyla yargılanabilecek.

    “ANAYASA PAKETİ SAKINCALI”

    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun isminden YÜKSEK ibaresi çıkartılmakta, yapılan değişiklikle yargı mercilerinin kuruluş ve atamalarında eskiden olduğu gibi ağırlıklı atama yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir. Bağımsız olması gereken hakim ve savcılar yürütmenin etkisinde kalmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamının Başkanlık Makamına dönüştüğü ve aşırı güçlü, mutlak yetkilerle donatıldığı, bu durumun toplumunda kutuplaşmaya yol açma ihtimalinin yüksek olduğu, yasama ve yargının yürütme karşısında zayıf kaldığı, hukukçular tarafından değişiklik Paketinin ülke şartlarında SAKINCALI OLDUĞU değerlendirilmektedir. Parlamenter sistem yumuşak kuvvetler ayrılığı olup yasama ve yürütme fonksiyonlarının birbirlerini denetleme ve feshetme imkânları bulunmaktadır. Başkanlık Sisteminde ise her iki yapı da halk tarafından seçilmekte ve birbirine değil halka karşı sorumlu olduklarından denetim mekanizması bulunmamaktadır.

    “HAYIR DİYENLER TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE GÖSTERİLİYOR”

    Diğer yandan, Hayır demenin de demokratik bir hak olduğu gerçeğine rağmen, hayır diyenleri terör örgütleriyle işbirliği yapıyormuş gibi gösterilmesi kutuplaşmayı artırmaktadır. Devletin bütün imkanlarıyla kampanya yapmalarına karşın, hayır diyenlere getirilen yasaklar, engellemeler hatta tacizler antidemokratik uygulamalardır. Avrupa'da kendilerine yapılan yasaklamaların daha fazlasını hayır diyenlere yaparak çifte standart uygulamak kabul edilemez”

    ÖZDAĞ GELİYOR

    Yapılan açıklamaların sonunda şu görüşlere yer verildi; “Bizler, Ülkücü ve Milliyetçiler olarak referandumda yukarıdaki gerekçeler ışığında hayır diyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

    Bu amaçla 23 Mart Perşembe günü Gaziantep Bağımsız Milletvekili Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Mudurnu ilçesi ile ilimizi ziyaret edeceğini kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Milliyetçi, Ülkücülerinden, Oluşan, Milletvekili

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