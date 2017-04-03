Haber: Kasım ŞAHİN

Mengen ilçesinde CHP’liler tarafından asılan Evet pankartına ikinci kez saldırı gerçekleştirildi. Bu kez Belediye binasının yan tarafındaki bir duvara asılan pankartın üzerindeki Hayır yazısı sprey boyayla kapatılıp üzerine Evet yazısı yazıldı. Ancak, bu eylemi gerçekleştirenler işlerini eksik yaparak zarfın üzerindeki hayır yazısını kapatmayı unuttular.

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP’lilerin astığı pankarta yapılan ilk saldırıda bu olayları kınamış ve “Yapılan yanlıştır” açıklamasında bulunmasına rağmen, ikinci kez yapılan bu saldırı olayların bilinçli ve tasarlanarak yapıldığını gösterdi.

Konu hakkında bir açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz şunları söyledi; “27.03. 2017 Gece saat 02:34 de CHP Bolu Mengen İlçe Gençlik Kollarımızın Demokrasi köşesine asmış olduğu hayır pankartımıza Akp Bolu Gençlik Kolları tarafından iğrenç bir saldırı gerçekleşmiş, konuyu başkalarının üstüne atarlarken kamera kayıtları olayı gün yüzüne çıkarmıştı. Konu yerel ve ulusal basında geniş yer bulurken bizler CHP Bolu Gençlik Kolları olarak yeni pankartımızı Mengen Demokrasi Köşesine asmış, bunu yapan Akp'li yetkilileri bizlerden değil çok değerli Mengen Halkımızdan özür dilemeye davet etmiştik ama üzülerek görüyoruz ki isimini yeniden öğrenmek üzere olduğumuz kişiler tarafından dün gece yine İNADINA HAYIR yazılı pankartımız Mengen Demokrasi köşesinde yine evet yazılarak, hayır yazıları sprey boyayla kapatılmıştır. Bolu Merkeze astığımız broşürlerimiz sökülmüş 08.04.2017 Cumartesi günü Bolu'ya gelecek olan Muharrem İnce Afişleri kesilmiştir. Bu bölgelerde mobese kameraları mevcuttur. Bu yapılanlar bizlere HAYIR'dan korktuklarını ve önce olduğunu göstermektedir. Bizler CHP Bolu Gençlik Kolları olarak bu süreçte sağ duyulu olduğumuzu göstermiş hatta AKP Bolu İl Gençlik Kolları başkanını arayarak konular hakkında bilgi vermiş ve duyarlı olmaya davet etmiştik. Referanduma son 13 gün kala bu yapılan kirli saldırılara boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha bildiriyor, bu referandum süresi boyunca sağduyulu ve saygılı olmaya davet ediyoruz. Bizler Milletimizin vereceği kararı başımızın üstünde tutuyoruz ve evet propagandası yapanlara da saygı duyup emeklerine saygı duyuyoruz lakin aynı saygı ve sağduyuyu bizlerde gösterilmesini temenni ediyor bu kirli oyunları yapanları savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz. Bizler ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı ve en büyük emanetim dedi CUMHURİYETİ sonsuza kadar taşıyacağımızın ve savunacağımızın sözünü veriyor, tüm halkımıza HAYIR'lı günler diliyorum” dedi.