Haber: Semih Baykal

Türk Diyanet Vakıf- Sen Bolu Şube Başkanı Selami Atay, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “ Mefhari mevcudat Hz. Fahri alem Muhammed Mustafa ra salavat.

Ol Rebiul evvel ayı nicesi

On ikinci giceisneyn gecesi

Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer

Anesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol Habibin ânesi

Bir acep nur kim güneş pervanesi

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) in dünyaya gelişi münasebetiyle Mevlid Kandilini kutlayacağız. Hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını Cenabı Allah’tan dilerken, bu güzel insanı insanlık alemine rahmet olarak görevlendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalarımızı sunar, salat ve selam Hz.Muhammed aleyhisselamın üzerine olsun. Hazreti Peygamberin yaşadığı hayatı, örnek şahsiyeti, sevgi ve saygı içeren insani ilişkileri, söylem ve eylemlerindeki tutarlılığı ve samimiyeti ile Cenabı Allah’ın buyurduğu gibi pek güzel bir örnek ve önder olmuştur. İnsani değerleri savunmasındaki samimiyeti ve gayreti ile de insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Huzura, mutluluğa ve başarıya ulaşmak için Hazreti Peygamberden alınacak pek çok örnek vardır” dedi.

“ÖRNEK AHLAKIYLA DA GERÇEK HUZURA DAVET ETMİŞTİR”

Açıklamasının devamında Atay; “Hz. Peygamber İnsanları: Allah`a, ailesine, müslümanlara ve içerisinde yaşadığı topluluğa ve insanlığa karşı, sorumluluklarını yerine getiren, kendisinin ve başkalarının hukukuna riayet edidiği, mal, can, ırz ve namus gibi mukaddes duygulara saygılı, ahde vefa gösteren, kibirden, yalandan, iftiradan uzak, her türlü emanetlerin korunduğu, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı tavır almaya, iyiliği yaygınlaştırıp, kötülüklerin engellendiği, kimsenin zülüm yapmadığı ve zülüm görmediği, bir hayat anlayışına ve bizzat uyguladığı örnek ahlakıyla da gerçek huzura davet etmiştir. İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşı, haksızlığın, yolsuzluğun ve ahlaksızlığın pervasızca gerçekleştirilmesi, dünyevi çıkarları elde etmek ve korumak için dini değerlerin ve insan haklarının hiçe sayılması, Üzüntü verici ve zillete düşme boyutuna ulaşmıştır. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V) ın doğumunu kutladığımız günümüzde bunalım içinde yaşayan insanlığın ve İslam dünyasının bu davete kulak vermeye ve bu reçeteye sarılmaya acil ihtiyacı bulunmaktadır. Hz. Peygamberin dünyayı şereflendirdiği mevlid kandilinin huzur ve saadete dönüşmesine, milletimiz, İslam alemi ve insanlık alemi için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Kandiliniz mübarek olsun. Allah`a ve Ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah`ı çok zikreden siz müminler için Allah`ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır.(Ahzab S. Ayet 21)

Ya ilahi !ol Muhammed hakkıçün,

Ol şefaat Kani Ahmedhakkıçün,

Affedüp isyanımız kıl rahmeti,

Ol Habibin yüzü suyu hürmeti,

Ya ilahi kılma bizi dâllin

Bu duaya cümleniz deyin. Amin. Süleyman ÇELEBİ” dedi.