Haber: Kasım Şahin

S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına Ankara'dan dönen Tanju Özcan'da katıldı. Özcan, referandum süreci için Bolu'ya döndüğünü ve Türkiye için hayırlı bir çalışmaya başlayacaklarını belirterek "Bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Ben böyle kooperatif açılış ve toplantıların katılmayı çok seviyorum. Kooperatifin kuruluşunda ki asıl amaç dayanışmadır. Bu kooperatifinde kurulma amacı esnafımıza yardımcı olmak ve esnafımızın başvurduğu kredilerde kendilerine kefil olabilmek için kuruldu. Sizlerde bir araya gelmişsiniz. Önümüzde ki ekonomik zor süreci dayanışma içerisinde daha rahat atlatabilmek için düşüncesi bu yola çıktığınız için hepinizi kutlarım. Bundan sonra çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Ben bölge başkanımızı dinledikten sonra ayrılmak zorunda kalacağım. Bildiğiniz üzere hayırlı bir çalışma başlattık. Türkiye'ye hayır getirmesi için elimizden geldiği kadar yoğun bir çaba içerisinde gayret göstereceğiz. Diğer vekil arkadaşlarımla bir kaç gündür meclisteydik. Artık çalışmalarımız için bölgelerimize döndük. İnşallah önümüzde ki 3 aylık süreçte ben Bolu'dayım. Söylediğim gibi hayırlı bir çalışma için burada olacağım. Kooperatifimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.