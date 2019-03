Sevdası hizmet olan kişiler vardır. Bu düşüncede olan kişiler yaptıkları her şeyde topluma faydalı olabilmek için elinden gelenin en iyisini yaparlar. Bu mihval de olan insanlar çevresindeki insanlara da pozitif enerji verirler. Yaklaşımlarında bir hinlik ve art niyet yoktur. Özleri sözleri birdir çünkü kötü düşünemezler, düşünmezler değil, düşünemezler çünkü kötü düşünmenin bir hastalık olduğunu kabul ederler. Yaşam felsefelerini doğruluk sevgi ve faydalı olmak ilkesi üzerine kurmuşlardır. Niyeti Yaradanın fıtratı üzerine olmayı kendilerine rehber edinirler.

Öncelikleri kazanmak olanlar ise her koşulda ve şartta kazanmak için ellerinden gelen her lşeyi yaparlar. Yaptıklarının hukuka uyup uymadıklarına bakmazlar. Birde hukukun gücünü ellerine geçirirlerse, akla hayale gelmeyecek mağduriyetler yaşatırlar. Kazanmak amaç olunca hizmet makamları bile bu yola kurban edilir. İşte bu seçim döneminde de benzer olayları yaşıyoruz, kazanmak için her şeyi mübah sayanlar insanların dini duyguları dahil her şeyi kullanıyorlar. İftira, karalama gırla gidiyor. Türkiye bir hukuk devleti hukuki anlamda kişilerin seçme ve seçilmelerinde bir sakınca yoksa insanlar bu haklarını kullanırlar. Seçime iki hafta gibi bir zaman kala Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialar maalesef gelinen noktanın vehametini göstermesi açısından önem arz ediyor. 2017’den beri devam eden hukuki bir süreçte zamanlama manidar. Seçme ve seçilmeye mani bir durum varsa Yüksek Seçim Kurulu neden izin vermiştir. Mani bir durum yoksa adayın hukuk üzerinden kamuoyunda karalanması ne kadar doğrudur? Kaldı ki hemen hemen tüm anketlerde öne çıkan bir adayın önü ayak oyunlarıyla mı kesilecek göreceğiz. Yoksa seçmene siz ne yaparsanız yapın gerekirse seçtiğiniz adaya görev bile vermeyiz ha yıldırması mı yapılmaya çalışıyor?

Yine demokratik kurallar işlemiyor. Sevdası hizmet olan kişilerle her koşulda kazanmak düşüncesi karşı karşıya, hakem olarak bizler en azından güzel işler yapmak isteyen ve doğru olandan yana tavır sergileyelim.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 10:33