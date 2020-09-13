Hayırsever aileden solunum cihazı bağışı

Haber: Volkan Yılmaz

Üniversite eğitimi sırasında genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Şefik Çeşmecioğlu’nun hayrına ailesi tarafından Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine Yüksek Akışlı Oksijen Cihazı bağışı yapıldı. Kovıd19 salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanılacak olan yüksek akımlı oksijen cihazı (nazal olarak) bir kanül kullanılarak hastanın enstübasyonuna (solunum cihazına bağlamaya)gerek duymadan yeterli oksijenin sağlanmasında çok fayda olacak. Konu ile ilgili olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanemize Çetin ve Fatma Çeşmecioğlu ailesi tarafından üniversite eğitimi sırasında genç yaşta kaybettikleri oğulları Ahmet Şefik Çeşmecioğlu hayrına, Yüksek Akışlı Oksijen Cihazı bağışı yapıldı. Cihaz pandemi süresince Covid hastalarının tedavisinde etkin rol alacağından, bağışçı ailemize şifa bulacak tüm hastalarımız adına teşekkür eder, oğulları Ahmet Şefik Çeşmecioğlu'na Allahtan rahmet dileriz.”