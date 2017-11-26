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26 Kasım 2017 Pazar
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    • HAYIRSEVER İŞADAMINDAN ANLAMLI HİBE

    Hayırsever Geredeli işadamı Fatih Kahraman, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı geçtiğimiz gün makamında ziyaret etti.

    26 Kasım 2017 Pazar 11:33
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    HAYIRSEVER İŞADAMINDAN ANLAMLI HİBE

    Haber: BMA

    Geçtiğimiz gün Gerede Belediye Başkanı Mustafa Alları makamında ziyaret eden Geredeli iş adamı Fatih Kahraman, ziyaretin ardından ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere engelli ve hasta transfer aracını Gerede Belediyesi’ne hibe etti.  Evden hastaneye, hastaneden eve nakil yapacak olan araç belediye önünde yapılan devir teslim töreniyle Gerede Belediyesi hizmet araçlarının arasında yerini alırken Belediye Başkanı Mustafa Allar, Geredeli hayırsever işadamı Fatih Kahraman’a yaptığı hibe dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti.

    Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Allar şu ifadelere yer verdi: “Aracımızı hibe ederek memleketimize hayırlı bir hizmette bulunan Fatih Kahraman beye şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim. Bu aracımız evden hastaneye, hastaneden eve hasta nakli gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın hayırlı bir hizmet yapabilme imkânı bulacağımız bu araç engelli ve yaşlı hastalarımıza kolaylık sağlayacak. Böylesine hayırlı bir hizmete vesile olan Hayırsever işadamımız Sayın Fatih Kahraman beye tekrar teşekkür ediyor, kendine iş hayatında başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Hayırsever, Geredeli, Işadamı, Fatih, Kahraman

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