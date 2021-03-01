Hayırseverlerin şehri Bolu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından ‘Türkiye’nin en hayırsever şehri Bolu’da doğalgazı ve elektriği kesik ev kalmasın’ sloganıyla başlatılan dayanışma ve yardımlaşma hareketi Bolu halkından büyük destek görüyor. Önce Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri arasında başlayan ve sonrasında tüm şehre yayılan örnek dayanışmaya çok sayıda Bolulu vatandaş dahil oldu. Hayırsever vatandaşlar Bolu Bağışçılar Vakfı’na şartlı bağış yaparak, doğalgaz ya da elektrik faturasını ödeyemediği için aboneliği kapatılan ailelere destek oluyor.

100 BİN TL’LİK FATURA ÖDENDİ

Konu hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, pandeminin kış aylarında ekonomik geliri düşük aileler için daha zorlayıcı bir hal aldığını belirterek, vakıf olarak zor durumda kalan aileler için bu hareketi başlattıklarını söyledi. Kış aylarında doğalgazı ve elektriği kesilen ailelerin faturalarını ödediklerini belirten Abak, “Bolu gerçek anlamda hayırseverlerin şehri. Vakıf olarak pandemi döneminde doğalgazsız elektriksiz aile kalmasın, bu zor günleri birbirimize destek olarak aşalım diye düşündük. Sağ olsunlar vakıf üyelerimizin maddi anlamda büyük katkıları oldu. Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri arasında başlattığımız dayanışma ve yardımlaşma hareketine çok sayıda vatandaşımız gerek sosyal medya gerek telefon ile bize ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Henüz bir hafta olmasına rağmen 100 bin TL’ye yakın tutarda fatura ödendi. Biz öncelikle borçtan dolayı aboneliği kapatılmış ailelerin faturalarını ödüyoruz. Şu anda yüzlerce ailenin doğalgaz borcu kapatılarak abonelikleri aktif hale getirildi. Havaların soğuk olması nedeniyle önceliğimizi doğalgaz faturalarına verdik. Doğalgaz faturalarından sonra zor durumda kalan ailelerin elektrik faturalarının ödenmesi noktasında destek olacağız” dedi.

“15 ŞUBAT’TAN ÖNCE KESİLEN ABONELİKLERİ AÇTIRIYORUZ”

Yapılacak yardımların suistimal edilmemesi için 15 Şubat 2021 tarihinden önce kapanan aboneliklerin faturalarının ödendiğini dile getiren Nahit Abak, “Burada hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetinin de suiistimal edilmemesi lazım. Bu nedenle 15 Şubat 2021 tarihinden önce gazı-elektriği kesilen abonelerin faturalarını ödüyoruz. Vakıf olarak biz kimseye duyurmadan yaklaşık bir hafta önce üyelerimizin bağışlarıyla faturaları ödemeye başlamıştık” şeklinde konuştu.

“BOLU GERÇEK ANLAMDA HAYIRSEVERLERİN ŞEHRİ, İZZET BAYSAL’IN ŞEHRİ”

Hayırseverliğin bu toprakların mayasında olduğunu ifade eden BBV Başkanı Nahit Abak, “Bolu halkı gerçek anlamda hayırsever bir halk. Hayırseverlik, yardımlaşma bu toprakların mayasında var. İzzet Baysal’ın şehri. İzzet Baba’nın izinden yürüyen bir şehir. İhtiyacı olan ailelerin faturalarını ödediğimizi duyan vatandaşlarımız gerek vakfa gelerek gerek vakfa şartlı bağış yaparak bütçeleri ölçüsünde destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Pandemi döneminde şehrimizde zor durumda kalan ailelerimize bir nebze olsun yardım edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Destek olan hayırsever vatandaşlarımıza ve vakfımızın değerli üyelerine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.