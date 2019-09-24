‘Haylaz Dostlar’ 14 Burda’da

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği “Haylaz Dostlar”  oyunu ile hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkartıyor.

‘Haylaz Dostlar’ 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ilimiz Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 29 Eylül Pazar günü ‘Haylaz Dostlar’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek. 29 Eylül Pazar günü saat 14.00 ve 17.00’da sahnelenecek ‘Haylaz Dostlar’ tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.   Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 10:50
Esra Perçin

Esra Perçin

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