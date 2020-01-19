Hayran kaldılar

Haber: C. Kutay Aykan

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Genel Müdür Yardımcıları Seyit Ahmet Alperen, Altan Fatih Mehan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Olpak ile Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak Bolu Adliyesini gezdiler. Misafirler ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp’i makamında ziyaret ettiler.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, ziyaretten dolayı büyük memnunluk duyduğunu belirterek; “Geçtiğimiz yıl hizmete giren Adalet Sarayımız, bölgenin en modern hizmet binalarından biri olmuştur. Misafirlerimizin ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Misafirler, modern adliye sarayına hayran kaldıklarını dile getirdiler.