Hayranlık uyandıran manzara

Haber: Aysun Beykoz

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Bıçkıyanı, Darıyerihasanbey, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nda Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile Viyadükler kesiminde etkili oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinliğin hakim olduğu güzergahta sürücüler dikkatli ilerliyor. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor. Kentte etkili olan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Aladağlar, Abant, At Yaylası ve Kartalkaya kayak merkezi gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bolu Dağı güzergahını kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.