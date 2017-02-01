HABER : FARUK ÇİDEM



Bolu'da D-100 karayolu üzeri Elmalık mevkiinde bulunan Hayreddin-i Tokadi Türbesi girişinde bulunan yüresel ürünlerin 6 işyeri çıkan yangın sonucu kül oldu. Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Elmalık mevkiindeki türbe girişinde bulunan yüresel ürünlerin satıldığı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer iş yerlerine de sıçradı. İş yerlerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 6 iş yeri kül oldu. İş yeri kül olan Meryem Sakarya, yangını çaresiz gözlerle izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.