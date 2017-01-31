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31 Ocak 2017 Salı
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    • Hayri Coşkun İstifa Etmeli!

    Rahmetli İzzet babamızın bizlere emanetinin böyle gördükçe içim acıyor. Hayri Coşkun’un Rektör olduğu günden günümüze kaos, hırs, kavga, gürültü, adaletsizlik, kötü yönetim ve son olarak FETÖ olaylarında aldığı akademisyen gerçeği

    31 Ocak 2017 Salı 09:36
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    Hayri Coşkun İstifa Etmeli!

    Özetle, Tıp Fakültesi ülkeyle yarışır durumda idi, son olarak ülkenin en borçlu fakültelerinin başını çekti. Borç 39 milyon ile başta olurken, KHB adı altında bu para sağlık bakanlığı işbirliğiyle ödendi!

    Tıp Fakültemiz yeni teknolojiyi almak bir kenara, asansörler çalışmıyor, tekerlekli sandalyeler yürümez haldeydi. Çalışanların mutsuzluğu, döner sermayedeki karmaşa, hizmet alımlarının maaşları hep gündemdeydi.

    Kamu Hastaneler Birliğine geçtikten sonra yapılan yatırımlar, alınan teçhizat ve yenilenen hastanede maalesef bazı bölümler de kapatılmıştı.

    Bunun yanı sıra, kendi getirdiği Dekanı bile rakip olacak korkusuyla huzursuz edip, başka ile gitmesine neden olmuştu.

    Boğazına kadar borç içinde yüzen fakültemizde, kendi döner sermayesinden ödün vermeden son kuruşuna kadar aldığı iddiasına karşılık, yardımcılarının alıp almadığını da net olarak bilemiyoruz.

    Kurulan bölümlere ve dekanlıklara birçok akademisyeni kendisi transfer etmişti. Getirdiği akademisyenlere istediği kadroları verirken, ömrünü üniversitemize adamış bilim adamlarına adeta işkence edercesine bekletiyordu! Hakkı olanların haklarını başkalarında kullandıkça, üniversitenin her bölümünde huzursuzluk had safhaya ulaşıyor, eğitim yerini tartışmalara, akademisyenlerin üniversiteden kaçmasına sebep oluyordu.

    Durum o kadar vahimdi ki, bölge hastanesi olarak kurulan ve büyük uğraşlarla Bolu’ya getirilen Diş Fakültemizde son ihanetle eğitimci bulmakta zorlanmaya başladı. Oysa Bakan Yardımcımız Fatih Metin, Eski Rektör Atilla Kılıç ve Eski Bakan Yardımcımız Metin Yılmaz’ın fakültenin gelmesi adına neler yaptığını çok iyi biliyorduk.

    Bütün bunların sonrasında, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain kalkışmayla ortaya bazı gerçekler çıkmıştı. Rektör Hayri Coşkun’un kadro vererek getirdiği birçok akademisyen hain örgütün elebaşı, elemanı, tetikçisi olduğu belgelenerek ihraç edildi. 39 milyonluk borcun neden kaynaklandığı ise henüz açıklanmadı!

    Özellikle kapatılan Üniversitelerden getirdiği akademisyenler ve hala da varlığı devam edenleri aramızda görüyoruz. Yüzlerce akademisyenin ihracı ile zor duruma düşen üniversitemizde, bazı sağlık tedavileri yapılamaz durumda.

    Koltuğuna sıkı sıkıya yapışmış olan Rektör Hayri Coşkun’un, kendi koltuğunu garanti altına almak adına yaptığı son çıkışı akıllara şaşkınlık verdi. Bana göre yaptığı açıklamayla kendini saklamaya çalıştığı zırh, aslında Ak Parti İl Başkan Yardımcısının Temmuzda tırın üstünden kovalamasıyla bitmişti!

    Sabırım baylok kullanıcılarının alındığı korkusu olsa gerek, eğitimi, bilimi, sanatı ve üniversiteyi bir kenara bırakarak şirin görünme isteği bardağı taşıran son damla oldu. Bay Coşkun’un bu çıkışı, canım üniversitemize vurulan en büyük darbe olmuştur.

    Bu günden sonra yapılacak tek işin, Rektör Bay Coşkun’un görev süresine 10 ay kala hemen istifa etmesidir. Ülkesini milletini, memleketini seven, ülkesinin yarınlarına inanan birinin yapması gereken tek iş istifa mekanizmasını çalıştırmak olmalıdır. Hani olmayacağını biliyorum ama bir nebze olsun halk içinde bir güzel işle anılmak istiyorsa, istifa dilekçesini vermesi İzzet Babamızın çocuklarının yüreğine su serpecektir.

    Unutulmamalı ki tarih korkakları değil, onuru, yüreği olan kahramanları yazar…

    Anahtar Kelimeler: Rahmetli, İzzet, Babamızın, Bizlere, Emanetinin

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