Prof. Dr. Hayri Coşkun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bolu’da yayınlanan bazı yerel gazetelerde; “Açığa alınan eski Rektör geri dönecek mi?”, “Hayri Coşkun’a YÖK’den veto” veya “Eski Rektör Hayri Coşkun görevden alındı” gibi başlıklarla şahsım ile ilgili yapılan haberler üzerine kamuoyuna açıklama gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmekteyken; bazı müfteri öğretim üyelerinin iftira mahiyetindeki şikayetleri üzerine hem Yükseköğretim Kurulu ve hem de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda soruşturma başlatmış; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuş ve iddianame Mahkemece kabul edilmiştir. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama 8 Mayıs 2017 tarihinde başlamış ve 22 Aralık 2017 günü sona ermiştir. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde beraat ettiğim tüm kamuoyunun malumudur. Diğer yandan hem YÖK’te açılan soruşturma ve hem de Mahkemede yargılanıyor olacağımdan dolayı; üniversitenin yıpratılmaması adına 28 Nisan 2017 günü Rektörlük görevinden istifa etmiştim. Mahkemede yargılanıyor olmam nedeniyle, Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından 04.05.2017 tarihinde ihtiyati tedbir olarak 2547 Sayılı Kanunun 53/B Maddesi uyarınca hakkımda görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu karar 19.12.2017 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve 21.12.2017 tarihinde de şahsıma tebliğ edilmiştir. Anlaşılacağı üzere görevden uzaklaştırılmam, Mahkemede yargılanıyor olmam nedeniyle, önceden alınmış geçici bir tedbir kararı mahiyetindedir. Netice olarak Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkımda verilen beraat kararına ilişkin gerekçeli karar yazım işlemleri tamamlandığında, Yükseköğretim Kurulu’na başvurmak suretiyle uygulanan tedbirin kaldırılması tarafımdan talep edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."