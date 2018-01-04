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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • Hayri Coşkun’a YÖK’den veto

    FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuyla yargılanacağı haberini öğrendikten sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük görevinden istifa eden ve ardandan Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan, mahkeme sonrası beraat eden eski Rektör Hayri Coşkun’a YÖK’ten veto geldi.

    04 Ocak 2018 Perşembe 12:29
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    Hayri Coşkun’a YÖK’den veto

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan ve yargılanma süreci sonrası beraat eden AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayrı Coşkun’a YÖK hayır dedi. Rektörlük görevinden ayrıldıktan sonra AİBÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak Coşkun, YÖK tarafından bu görevinden de alındı.

    Edinilen bilgiye ve iddiaya göre 28 Aralık 2017 Perşembe günü bir karar alarak eski Rektör Hayrı Coşkun’un öğretim görevlisi olarak görev yapmamasına ve bu görevden de alınmasına karar vererek, tebligatı hem AİBÜ Rektörlüğüne hem de Coşkun’a iletti. Bu kararla Coşkun’un AİBÜ ile tüm ilişkileri kesildi. Kararın duyulmasının ardından Coşkun’u yakından tanıyan ve yargılanması sırasında bile kendisini hiç yalnız bırakmayan bazı kişileri çok üzdüğü de öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, “Silahlı, Terör, örgütüne

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